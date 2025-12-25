¿Cómo activar el roaming internacional para tener internet en el exterior? Paso a paso

Las festividades de diciembre están cada vez más cerca, es por esto por lo que miles de colombianos ya empiezan a planear sus viajes de fin de año.

Viajar al extranjero implica sumergirse en nuevas culturas, idiomas y paisajes, pero también puede presentar desafíos, especialmente en lo que respecta a la comunicación. La necesidad de estar conectado en todo momento es crucial para enriquecer la experiencia de viaje y reducir la incertidumbre.

¿Cómo activar el roaming internacional para tener internet en el exterior?

En este caso es necesario activar el roaming de datos o roaming internacional, la función que le permite seguir utilizando internet y aplicaciones móviles cuando esté fuera del área de cobertura de su operador principal, conectándose a la red de otro operador, ya sea en otra ciudad o en el extranjero, para mantener el acceso a los servicios móviles.

Es clave tener en cuenta que el proceso puede ser diferente dependiendo del sistema operativo o incluso del operador. Siga el paso a paso a continuación para activar el roaming internacional:

Ingrese a la ‘Configuración’ de su celular.

Busque el botón de ‘Redes móviles’.

Seleccione la opciónde ‘Roaming internacional’.

Encienda sus datos móviles o compruebe que estén activados.

Desactive el ‘Wifi’ para que solo los datos estén en funcionamiento.

En algunos casos es necesario reiniciar el dispositivo.

¿Le cobran por usar el roaming internacional?

Normalmente usar el roaming internacional acarra costos extra, por eso necesario que identifique si es más viable para usted usar el de su operador telefónico o comprar una eSIM, que han tomado relevancia.

Cabe destacar que, si se trata de su operador, este en muchos de los casos le cobrará por la cantidad de datos que consuma, en cambio, al comprar una eSIM será solo un pago por la cantidad de días que necesite el internet, podrá usarlo de forma ilimitada por esos días específicos.

Puede consultar también con su operador antes de viajar, ya que algunos ofrecen paquetes de roaming o planes internacionales, donde puede resultar más económico.

Al conectarse al roaming usará el servicio de un operador del país en el que se encuentra, por lo que si cuenta con mala conexión no será responsabilidad del paquete que compró, sino de la calidad de la red del país destino.

¿Qué hacer si pierde el pasaporte en otro país?

En caso de que un colombiano pierda su pasaporte mientras se encuentra en el extranjero, se recomienda actuar de inmediato. La primera acción debe ser realizar una denuncia ante las autoridades policiales locales. Posteriormente, el afectado debe dirigirse al consulado colombiano más cercano para solicitar la emisión de un nuevo pasaporte. Es importante recordar que no se puede viajar con una denuncia o fotocopia del documento perdido.

Regresar a Colombia sin un pasaporte válido es complicado. Sin embargo, el consulado puede ayudar a gestionar un documento provisional que permita el regreso al país. Este proceso requiere la presentación de la denuncia de pérdida y otros documentos que acrediten la identidad del viajero.

