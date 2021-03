Top 10: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Don Esteban, esa chaqueta cuesta $900.000 uy señorita, muchas gracias, voy a dar una vueltica y regreso.

Top 9: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Mabel todos vamos a ir al restaurante a almorzar ¿vas con nosotros? No mi vida gracias, vayan ustedes, tengo bastante trabajo atrasado.

Top 8: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: uy, Vásquez, será que me puede prestar $10.000, es que esta mañana salí corriendo y se me quedó la billetera, tranquilo que mañana mismo se los pago.

Top 7: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Señor, ¿me regala un vasito con agua? Claro que sí ¿la señorita desea el agua con gas o sin gas? No señor, puede ser un vasito con agua de la llave, tranquilo.

Top 6: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Mi amor ¿finalmente nos vamos a Cartagena de semana santa? Uy mi vida ¿Cartagena? No, mejor quedémonos en Bogotá y hacemos un plancito suave, recuerda que en temporada todo está muy lleno, las playas, los restaurantes, las discotecas.

Lea también:

Top 5: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Oye amiga ¿qué pasó con tu carro? ¿te colgaste con las cuotas? No amiga, nada que ver, lo vendí porque me aburrí de tanto trancón, además andar a pie es súper bueno para la salud y el medio ambiente.

Top 4: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Oye mi amor ¿por qué no has renovado la cuenta de Netflix? No mi amor nada mejor que los programas de los canales nacionales, ¿viste que están repitiendo Don Chinche?

Top 3: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Uy señor don Ibarrita por fin lo veo por acá en la portería, ¿será que tiene los $8.000 que le presté el otro día para el taxi? Claro señor Velandia, ¿tiene vueltas de un billete de $100.000?

Top 2: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Oye amiga, ¿de verdad estás saliendo con ese señor de 79 años? Obvio si ¿no es divino? ¿Además, cuál es el problema? Recuerda que el amor no tiene edad, ni fecha en el calendario.

Top 1: Di que no tienes ni un peso, sin decir que no tienes ni un peso: Mi amor, ¿en serio me regalaste una cartera de imitación? A ver mi vida, esa cartera está divina. Además, estamos apoyando la industria nacional, y hasta son de mejor material y todo.