Top 10: Frases que se pueden usar parqueando el carro y en el sexo: Dale, dale, dale, dale, uy hasta ahí. Uy, mi amor, casi le das a la columna.

Top 9: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Enderézalo, enderézalo que viene torcido. Así quedó derechito.

Top 8: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Mira amor, mételo aquí, aquí está desocupado.

Top 7: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Mi amor, ten más cuidado, casi me la rayas, casi me rayas la camioneta.

Top 6: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Vecina, de casualidad no tiene un huequito más grande, es que en ese tan chiquito no me cabe la moto.

Escuche también:

Top 5: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: hágale, hágale sin miedo que ahí le cabe, hágale que ahí hemos metido carros más grandes.

Top 4: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Mi amor, por favor sácalo un poquito, sácalo un poquito para que pueda abrir la puerta y me pueda subir.

Top 3: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Gordo, mejor mételo en reversa.

Top 2: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Vecino, la propina es voluntaria.

Top 1: Frases que se pueden usar parqueando y en el sexo: Mi vida, ¿te ayudo a sacarlo? Mira que la vez pasada lo golpeaste con la columna, ven te ayudo.