Top 10: Me levanto la bata cuando por cosas de la vida me llega una plata extra y me la puedo mecatear en cositas.

Top 9: Me levanto la bata cuando después de una relación de 7 años con mi exnovia, regreso al exquisito mercado del usado.

Top 8: Me levanto la bata cuando mi jefe está de vacaciones y puedo salir más temprano de la oficina durante dos semanas.

Top 7: Me levanto la bata cuando salimos a comer con mi novia y en el momento que vamos a ordenar ella me dice: “Tranquilo amor, pide lo que quieras, hoy yo invito”.

Top 6: Me levanto la bata cuando descubro que mi novio me puso los cachos y mi mejor amiga me llama para invitarme a una noche de copas con unos amigos que llegaron de Estados Unidos.

Top 5: Me levanto la bata cuando el nutricionista me da la buena noticia de que por fin pudimos estabilizar el colesterol y celebro con una buena porción de chicharrón, chunchullo, morcilla, costillas de cerdo y empanaditas de lechona.

Top 4: Me levanto la bata cuando la contadora me llama a informarme que aplazaron un mes la fecha para el pago de los impuestos y preciso tenía lista la plata para pagar.

Top 3: Me levanto la bata cuando estoy estrenando novio, mis papás salen de viaje y me dejan la casa sola.

Top 2: Me levanto la bata cuando llego a un bar y en la entrada dice: “Hoy, barra libre”.

Top 1: Me levanto la bata cuando mi mujer me dice: “Amor, la próxima semana tengo un viaje de trabajo”.