Top 10: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: todas las noches mi hermana me dice que mi mamá la mató. Qué raro, mamá siempre dice que yo no tengo ninguna hermana.

Top 9: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Después de una jornada muy larga de trabajo en el hospital, llegué a la casa donde vivo solo y todas las luces estaban apagadas. Cuando fui a prender la luz, sentí una mano sobre el interruptor.

Top 8: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: viernes en la mañana, tú te despiertas y ella no.

Top 7: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: usted está solo en la casa, se escucha un ruido suave y espeluznante. Cuando deje de escucharlo, usted sabrá que “eso”, ya está detrás de usted.

Top 6: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Esta mañana mi hijo me despertó llorando y me dijo: “Papá, hay un monstruo debajo de mi cama”. Fui corriendo a mirar y no había nada, entonces mi hijo gritó “Papá ayúdame” y cuando fui a mirar, mi hijo ya no estaba.

Top 5: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Todas las noches a las 11 en punto, el televisor se prende solo. Podría volver a dormirme si esa sombra del rincón dejara de mirarme.

Top 4: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Anoche casi no puedo dormirme por culpa de la mirada del payaso de aquel cuadro. Esta mañana me di cuenta de que no era un cuadro, sino una ventana.

Top 3: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Ayer mis padres me dijeron que ya era tiempo de dejar de jugar con mi amigo imaginario. Esta mañana encontraron su cuerpo muerto en el jardín.

Top 2: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: Esta mañana, encontré en el celular, una foto mía durmiendo. Lo raro es que yo vivo sola.

Top 1: Ellos están aquí, por eso se me hace achí: nada más lindo que escuchar la sonrisa de un bebé. A menos que sean las dos de la mañana, Usted viva solo, y no tenga hijos.