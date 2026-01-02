Internacional

Papa León XIV se sumó al duelo por la tragedia del incendio de Suiza

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

Homenaje a las víctimas del incendio en Suiza. Foto: Harold Cunningham/Getty Images. Leon XIV. Foto: Isabella Bonotto/Anadolu

El papa León XIV se sumó este viernes al duelo por las víctimas del incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana la pasada Nochevieja, en el que han muerto más de cuarenta personas y 115 han resultado heridas.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha enviado en nombre del pontífice un telegrama de condolencias por las víctimas del incendio al obispo de la diócesis de Sion, monseñor Jean-Marie Lovey, informó hoy la Santa Sede.

“Tras conocer el trágico incendio ocurrido en Crans Montana la noche del 1 de enero, que se cobró más de cuarenta vidas y dejó numerosos heridos, su Santidad el Papa León XIV se une al duelo de las familias y de toda la Confederación Suiza. Desea expresar su compasión y preocupación por los familiares de las víctimas”, indica el telegrama.

El papa “reza para que el Señor acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, y para que sostenga el ánimo de quienes sufren en sus corazones o en sus cuerpos. Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza”, concluye el mensaje del pontífice.

