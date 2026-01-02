Suiza trabaja para identificar a las víctimas del incendio de Año Nuevo

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de “proporciones aterradoras”.

En las calles del centro, algunas familias con niños vestidos con trajes de esquí se preparaban el viernes para una jornada en la nieve. Pero en los pocos cafés abiertos a primera hora, la tragedia estaba en todas las conversaciones.

En las redes sociales se multiplican los llamamientos para encontrar a los desaparecidos.

La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, dijo que se han movilizado importantes medios “para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible”.

“Este trabajo puede llevar varios días”, indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

“Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos”, dijo Eléonore, de 17 años.

“Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada”, continuó.

