El país que primero recibe el Año Nuevo 2026: ¿Cuántas horas le lleva a Colombia?

Mientras que en los hogares de Colombia apenas se inician los preparativos para la jornada del 31 de diciembre, en un rincón remoto del Océano Pacífico, la historia es distinta.

El país que tiene el título de ser el primero en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 es Kiribati. Esta nación, constituida como una república independiente y compuesta por diversas islas de coral, se sitúa en una posición geográfica privilegiada sobre la línea ecuatorial.

Específicamente, es el archipiélago de las Islas de la Línea, donde se encuentra Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, el lugar exacto donde comienza cronológicamente el nuevo año para el planeta.

Diferencia de horas frente a Colombia

La distancia temporal entre el primer festejo mundial y el cierre del año en Colombia es considerable. Debido a su ubicación en el huso horario más avanzado del mundo, el UTC+14, Kiribati marca el inicio del 1 de enero de 2026 cuando en el territorio colombiano aún es la madrugada del día anterior.

Cuando el reloj marca las 00:00 del 1 de enero en Kiribati, en Colombia son apenas las 05:00 de la mañana del 31 de diciembre, existe una diferencia exacta de 19 horas entre el huso horario de Kiribati (UTC+14) y el de Colombia (UTC-5).

Colombia celebrará oficialmente la llegada del 2026 casi un día después de que los ciudadanos de Kiribati hayan terminado sus brindis iniciales.

La razón por la que Kiribati se adelanta a otras naciones cercanas, como Samoa, radica en una decisión administrativa de finales del siglo XX. Antes de 1995, este país estaba dividido por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, lo que provocaba que sus islas orientales estuvieran casi un día completo por detrás de las occidentales.

Así como Kiribati lidera, otros territorios deben esperar pacientemente al final de la rotación terrestre. Curiosamente, el ciclo de bienvenida al 2026 terminará muy cerca de donde empezó. Los últimos lugares en recibir el año serán las Islas Baker y Howland. Cuando estas pequeñas islas den las doce, en Colombia ya serán las 07:00 de la mañana del lunes 1 de enero.

Este fenómeno geográfico permite que, en el transcurso de un solo día, el mundo experimente una transición escalonada que refleja la amplitud de los sistemas de medición del tiempo.

