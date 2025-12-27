Horóscopo Chino 2026: Significado del año del Caballo de Fuego y fecha exacta de inicio

El ‘Año del Caballo de Fuego’ comenzará el 17 de febrero de 2026, misma fecha en la que se da el Año Nuevo Chino según el calendario lunar.

Este año durará hasta el 5 de febrero de 2027, ya que, a diferencia del calendario occidental, el horóscopo chino no inicia el 1° de enero, por lo que quienes hayan nacido en enero o febrero deben verificar su signo.

Dentro del zodiaco chino, el Caballo es el séptimo animal y está asociado a la libertad, la independencia, la velocidad y el movimiento constante. Este signo está ligado a las personas inquietas, trabajadoras y que tienen una fuerte necesidad de autonomía.

Cuando el Caballo se combina con el Fuego, que en la astrología china es la representación de la pasión, el impulso y la transformación, el año resulta en decisiones audaces y cambios que se dan más rápido de lo esperado.

Las tradiciones orientales marcan al Caballo de Fuego como una etapa de gran energía colectiva. Se considera un periodo propicio para poder asumir riesgos (Calculados), empezar nuevos proyectos y romper con aquello que se siente estancado.

De todas formas, también se advierte que el dinamismo en exceso puede terminar en impulsividad, tensiones emocionales y conflictos si no hay un equilibrio en el que mantenerse.

Para las personas nacidas bajo el signo del Caballo (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), este podría ser un año de pruebas importantes pero también de un gran crecimiento personal.

En el horóscopo de occidente, los rasgos del Caballo de Fuego suelen asociarse con signos ligados al aire y al fuego, como Aries, Leo o Sagitario, que se caracterizan por su energía, su iniciativa y su libertad.

