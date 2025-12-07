Días para cortar el pelo y que crezca rápido según la luna en diciembre 2025: Últimas fases del año

En Colombia hay muchas personas que con el paso del tiempo han tomado sus decisiones laborales, de negocio, amorosas, inversiones y hasta el corte de cabello dependiendo de las fases de la luna.

Según los expertos de astrología, la luna sí tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones. Además, indican que hay un momento exacto para realizar cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay quienes afirman que cada fase lunar tiene un efecto distinto en el cabello, que incluyen, ya sea el crecimiento de este o la salud capilar.

Además, es importante destacar que no solo influye en el crecimiento del cabello, sino también en el cambio de color y el peinado. Sin embargo, esto dependerá del cambio que quiera tener, es decir, hay una fecha específica para tenerlo más sano y brillante, como también hay un periodo para asegurar su fortalecimiento o su rápido crecimiento.

Días para cortar el pelo y que crezca rápido en diciembre 2025

Es importante destacar que para cada cambio de loo existe un tiempo específico. Se trata de la agricultura biodinámica, es decir, el tiempo del ciclo lunar que favorecen ciertos efectos sobre los cultivos, un crecimiento más lento o más rápido del cabello y el vello corporal.

De este modo, la agricultura biodinámica se divide en periodos raíz, periodos hoja y periodos flor, los cuales, están en función de la fase de la Luna, su órbita ascendente o descendente y su altura en el firmamento, que calcula según la constelación por la que pasa en cada momento.

“Los periodos raíz y hoja se consideran adecuados para el corte de pelo, y los periodos flor, para la depilación”, agrega el portal.

Según la creencia cada fase lunar posee un impacto diferenciado sobre el cabello, la estrategia de corte se divide típicamente en dos objetivos principales: crecimiento rápido de longitud y fortalecimiento para volumen.

Para el crecimiento acelerado : la tradición recomienda cortar el cabello durante el período en el que la luna nueva y la luna llena. Esto sería desde el día 28 de diciembre.

Asimismo, el portal señala que en el calendario lunar de diciembre de 2025, los periodos hoja se reparten entre principios y finales de mes: