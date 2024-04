Trasplante capilar: Paso a paso del procedimiento, cuánto cuesta y quiénes son aptos

El trasplante capilar, según Mayo Clinic, es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasiva que se lleva a cabo para mejorar el problema de la calvicie. Como se trata de una cirugía, el paciente recibe anestesia local para insensibilizar el cuero cabelludo.

Luego, se retira una tira de cabello, usando un escalpelo (bisturí) y se coloca aparte, la cual se denomina zona donante. Se separan grupos de cabellos del cuero cabelludo que se extrajo, a menudo se realiza con una ampliación o bajo un microscopio, se limpian las zonas de calvicie que recibirán estos cabellos sanos.

Finalmente, se colocan los cabellos sanos en las incisiones.

Es de destacar que durante una sola sesión de tratamiento se pueden trasplantar miles de cabellos.

Dra. Juliana Sánchez Rodríguez, médico cirujano con máster en trasplante capilar habló en Salud y Algo Más de W Radio, y detalló los costos y qué tipo de personas pueden acceder a este tipo de tratamiento.

¿Qué pasa con los lampiños?

“Un trasplante va a ser equivalente a un trasplante vital. Tiene que suprimir su sistema inmune para que no rechace este órganos, por lo que no vale la pena exponerse a contraer enfermedades por el pelo. La persona que no tenga pelo no es apto para un trasplante capilar”, dijo la médico.

De acuerdo con la especialista, el costo por unidad folicular está entre $6 y $30 millones. Lo que quiere decir que lo que costaría toda la cabeza podría estar entre 35 y 40 millones de pesos.

Por otro lado, la doctora habló de la mesoterapia capilar, que es otro tratamiento que busca frenar la caída del cabello.

“Para los pacientes con alopecia androgénica, es decir que tienen el pelo muy delgado, pueden acceder a la mesoterapia, que no quiere decir que les va a hacer salir pelo nuevo, sino que va a cuidar el que tienen”, agregó.

Además, de acuerdo a la profesional, la edad recomendable es entre los 30 y 40 años. Sin embargo, “hay personas que presentan alopecia desde los 17 años, entonces a los 23, 24 ya están perdiendo mucho cabellos, entonces también pueden hacérselo sin problema”. La edad máxima son los 60 años.

¿Una persona diabética es apta para hacerse el trasplante?

“Depende del tipo de diabetes que tengas, si es un paciente que utiliza insulina, que le cambian la dosificación y otro tipo de condiciones vasculares, no sería apto, porque el folículo se va a infectar”, apuntó Sánchez.