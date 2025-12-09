Así serán los horarios de los bancos en diciembre 2025: Días que no abren y más

El mes de diciembre se destaca por ser uno de los periodos de mayor actividad económica del año, una época en la que las personas se concentran en trámites esenciales y buscan saldar obligaciones financieras antes de la finalización del calendario.

Esta alta actividad coincide con varias fechas festivas, celebraciones tradicionales y religiosas, que usualmente implican la modificación o suspensión total de la atención presencial en diversas entidades, siendo el sector bancario uno de los más afectados.

Para evitar contratiempos y asegurar un cierre de año organizado, resulta importante planificar las diligencias bancarias con anticipación.

Los bancos en el país no prestarán servicio al público en las siguientes jornadas, que corresponden a días festivos nacionales y que impactan tanto el cierre de 2025 como el inicio de 2026:

Jueves 25 de diciembre: celebración de la Navidad.

Jueves 1 de enero de 2026: feriado de Año Nuevo.

Durante estos días, ningún usuario podrá llevar a cabo transacciones o trámites en las sucursales físicas sin excepción.

El Banco de la República confirmó que sus horarios por ventanilla y sucursales serán de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las entidades bancarias tienen la potestad de ampliar sus horarios de servicio si determinan que la demanda lo requiere, especialmente en fechas clave como quincenas, finales de mes o periodos de pago a pensionados.

Entre las reglas generales de operación para las entidades vigiladas se encuentran:

Horario Mínimo de Servicio: los bancos deben garantizar una atención presencial de al menos seis horas diarias.

Servicio en Fines de Semana: si se presta atención en un fin de semana o un día festivo, el tiempo mínimo se reduce a cuatro horas.

Apertura de Sucursales: Se debe mantener al público un mínimo del 85% de las sucursales abiertas, aunque este porcentaje puede incrementarse en fechas de alta transaccionalidad.

Aún cuando las oficinas físicas suspendan la atención, el sector financiero mantiene la continuidad de sus operaciones a través de los canales digitales. Los bancos promueven activamente el uso de estos medios como una alternativa rápida y segura, disminuyendo la necesidad de acudir a las sucursales.

Los servicios que permanecen operativos incluyen

Plataformas de banca en línea y aplicaciones móviles.

Retiros y consultas mediante cajeros automáticos.

Operaciones básicas a través de corresponsales bancarios (sujeto a la disponibilidad del punto).

Mediante estos canales, los clientes pueden realizar sin inconvenientes transferencias, pagos de facturas, consultas de saldos y retiros de efectivo sin la necesidad de un asesor.

La recomendación general para los consumidores financieros es revisar cuidadosamente los calendarios y utilizar los canales digitales para garantizar que todos los movimientos financieros se desarrollen sin interrupciones durante la temporada festiva.

