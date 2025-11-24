SuperFinanciera autorizó fusión entre Davivienda y Scotiabank en Colombia, ¿qué sigue?

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la integración entre Davivienda y Scotiabank, tras el acuerdo al que llegaron estas entidades en enero de este año para operar bajo la entidad holding Davivienda Group, que asumirá los 27 millones de clientes que hoy tienen ambos bancos.

El banco señaló que con estas autorizaciones regulatorias se completan las autorizaciones requeridas en todas las jurisdicciones en que opera Davivienda (Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador) para llevar a cabo la Integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá con las operaciones de Davivienda.

En cuanto al proceso que sigue, la entidad financiera resaltó que la integración se concretará una vez cumplidas las condiciones de cierre adicionales que son habituales en estos procesos.

No obstante, este es uno de los pasos clave y más importantes para que esta operación se concrete en los próximos meses.

Hay que recordar que, en entrevista con esta emisora, el presidente de Scotiabank en Colombia, Jabar Singh, afirmó que para los clientes esta integración sea casi imperceptible “y que lo único que perciban sea mayor valor de ambos bancos y eventualmente mayor valor de la entidad combinada”.

Por su parte, Javier Suarez, presidente de Davivienda, aseveró en su momento que habrá “una red ampliada, habrá a disposición los cajeros automáticos de Davivienda, más los cajeros automáticos de Scotiabank, la red de oficinas también tendrá su proceso de integración, vamos a tener una red ampliada de oficinas, y eso en últimas termina redundando en beneficios también para nuestros clientes en el día a día”.

