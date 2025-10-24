Ecopetrol obtiene autorización de crédito con Davivienda por $700 mil millones

La Cartera de Hacienda autorizó a Ecopetrol para contratar un préstamo interno hasta por 700 mil millones de pesos con el Banco Davivienda bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa.

De acuerdo con lo informado por la compañía, el plazo del crédito será de cinco años que empezarán a contar a partir de la fecha en que ocurra el primer desembolso, pagadero al vencimiento, a una tasa de interés variable indexada a la tasa IBR en los términos previamente acordados con el banco y un periodo de disponibilidad de hasta un año a partir de la firma del contrato.

Ecopetrol anunció que los recursos producto de este crédito, serán destinados a gastos diferentes de inversión.

Dentro de los términos previstos en el contrato y que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda en caso de incumplimiento por parte de Ecopetrol, tales como, el no pago oportuno del capital y los intereses, la eventual afectación de la capacidad de pago del prestatario, la afectación a la integridad de su información financiera, y la inobservancia de los deberes contractuales, entre otros, Davivienda podrá solicitar el pago anticipado.

“De llegar a materializarse alguno de los eventos, los prestamistas tendrían derecho a reclamar el pago de la deuda anticipadamente, según el procedimiento previsto en el contrato”.

Asimismo, el contrato establece que Ecopetrol podrá hacer uso de acciones si los desembolsos no son realizados a tiempo, “Ecopetrol para repetir contra los prestamistas cuando no efectúen los desembolsos en los términos descritos en la minuta”.

La petrolera destacó que las condiciones obtenidas ratifican el respaldo y confianza del sector financiero local en la estrategia del Grupo Ecopetrol.