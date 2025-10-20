Nu lanza dos tarjetas de crédito y promete no negárselas a casi nadie: así funcionan

Nu Colombia anunció este lunes que lanzó dos nuevas tarjetas de crédito con las que buscan que más personas accedan al sistema financiero del país, así como dos líneas de préstamos personales desde $100 mil hasta $45 millones.

Las dos nuevas tarjetas son:

NuControl: Ofrece cuotas de manejo bajas combinadas con tasas de interés diferenciadas, pensada para ayudar a construir historial crediticio a quienes antes no habían sido aceptados. Con NuControl, Nu puede aprobar entre el 40% y el 60% de las solicitudes.

Morada Abrecaminos: la solución para quienes no tienen historial crediticio o tienen un reporte negativo en DataCrédito. Funciona con un depósito de respaldo: el usuario obtiene cupo según lo depositado en su Cuenta de Ahorros Nu. Este piloto busca dar acceso a la gran mayoría de colombianos que hoy quedan fuera del sistema.

¿Y los préstamos?

La compañía de financiamiento anunció dos tipos de préstamos personales:

Préstamo Ligero Nu: crédito de bajo monto, desde $100.000 hasta $5 millones. Plazo de 1 a 48 cuotas. Tasa de interés máxima: 64.35% E.A.

Préstamo Personal Nu: crédito de libre inversión de hasta $45 millones. Plazo de 1 a 60 cuotas. Tasa de interés máxima a octubre 2025: 24.36% E.A.

Esta es una experiencia 100% digital donde el cliente personaliza el monto, simula las condiciones desde su celular y recibe el desembolso inmediato en su Cuenta Nu. Sin comisiones ocultas ni letra pequeña.

“Con esta nueva experiencia, 100% digital, rápida y sin papeleos, queremos que más colombianos sientan el respaldo de Nu para cumplir sus metas financieras, pero sobre todo consolidar el camino hacia un mercado financiero más inclusivo. Soñamos con un país en el que no existan barreras ni burocracias que le impidan a las personas tener el control de sus finanzas”, remató Marcela Torres, Gerente General de Nu Colombia.

Y es que, según la Banca de Oportunidades, el 65% de los colombianos no tiene acceso al sistema de crédito formal y aproximadamente 30 millones de adultos no tienen tarjeta de crédito.

