Convocan Asamblea Extraordinaria de accionistas de Ecopetrol para el 11 de noviembre

Para el próximo martes 11 de noviembre, en las instalaciones de Corferias en Bogotá, quedó programada la asamblea extraordinaria de accionistas de la estatal petrolera.

Son varios temas los que la empresa debe definir en los próximos días, entre ellos la elección del nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ante la renuncia el pasado 14 de octubre de la exministra Mónica de Greiff, puesto que ocupa temporalmente, la vicepresidenta de la junta, Ángela María Robledo, mientras se surte el proceso de elección, sin embargo no es confirmado que se defina este tema.

Entre las medidas anunciadas por la Petrolera para la asamblea extraordinaria, está el de informar sobre “la facultad que tienen los accionistas de hacerse representar mediante la designación de un apoderado y señalar los requisitos legales de los poderes que se otorguen para tal fin”.

Otro de los puntos que recalca la empresa es que los empleados de Ecopetrol, “no sugieran o determinen el nombre de los apoderados de los accionistas; ii) no recomienden a los accionistas que voten por determinada lista y iii) no sugieran, coordinen o convengan con los accionistas la presentación de propuestas en la Asamblea ni la votación a favor o en contra de cualquier proposición que se presente en la Asamblea”, según señaló la empresa.

