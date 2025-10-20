Plataformas digitales de bancos en Colombia están caídas por falla de Amazon Web Services

Varias aplicaciones bancarias están caídas este lunes por cuenta de la falla de Amazon Web Service (AWS) a nivel mundial. Usuarios de Bancolombia, Davivienda y Nequi reportan fallas en las plataformas digitales.

Bancolombia reconoció que la falla de Amazon está impactando tanto su aplicación, como los servicios digitales y algunas sucursales. Se excusó con sus clientes y les dijo que pueden sacar plata en cajeros, corresponsales o pagar con tarjetas en puntos de venta.

“Es posible que no puedas usar nuestros servicios digitales para personas y negocios debido a una falla global en los servicios de Amazon Web Services (AWS). Algunas de nuestras sucursales también están sin servicio. Mientras tanto puedes sacar plata en nuestros cajeros y corresponsales y pagar con nuestras tarjetas débito y crédito en puntos de venta. El equipo de AWS está trabajando para estar de regreso muy pronto. Lo sentimos mucho”, señaló el banco en un comunicado en la mañana de este 20 de octubre.

Caído Nequi, Daviplata, Bancolombia, Colpatria etc. — Diego Fernando Meza (@dmini77) October 20, 2025

Gracias @Bancolombia por tenerme toda la mañana pegado intentando hacer pagos que eran de absoluta urgencia. Uds son terribles. — Daniel Estrada (@Estradani) October 20, 2025

Banco de bogota, tambien caído — Karen Rodriguez (@karen240282) October 20, 2025

Por ahora las otras entidades financieras no se han pronunciado.

Recordemos que Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra problemas técnicos desde casi las 9.00 horas de este lunes, lo que causa todo tipo de incidencias y cortes en redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones.