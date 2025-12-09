Primera semana de diciembre registró 15 personas quemadas con pólvora en Norte de Santander

Primeros ocho días de diciembre deja 15 personas quemadas con pólvora en Norte de Santander. / Foto: IDS.

Norte de Santander

Los nortesantandereanos, principalmente lo cucuteños, no están teniendo un buen comportamiento en época decembrina, respecto al uso de pólvora. Transcurridos los primeros ocho días de diciembre, 15 personas han resultado lesionados por la manipulación de estos fuegos pirotécnicos.

A pesar que se ha presentado una reducción de casos de 16,7%, en comparación al año anterior, municipios como Cúcuta y Villa del Rosario están presentando aumentos significativos.

De los 15 casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, en Norte de Santander, se han presentado de la siguiente manera:

5 de diciembre: 2 casos.

6 de diciembre: 1 caso.

7 de diciembre: 8 casos.

8 de diciembre: 2 casos.

Cúcuta es el municipio con mayor número de lesionados, nueve en total, seguido de Ocaña con tres casos, Villa del Rosario con dos y Pamplona con un caso.

De las 15 personas lesionadas, cuatro son menores de 18 años.

La manipulación de totes es la primera causa de estas quemaduras, con un 73% de los casos presentados en el departamento.

En un 60% la lesiones presentadas han sido por quemaduras y 27% por laceraciones. Otras de las lesiones que se han presentado son contusiones, amputaciones, daño ocular y auditivo.