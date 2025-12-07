Dos policías muertos y seis más heridos dejan acciones armadas en Norte de Santander

Cúcuta

De manera sistemática, grupos armados atacaron a la fuerza pública, la noche de este sábado, 6 de diciembre, en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, en Norte de Santander, dejando como saldo dos policías muertos y seis más heridos.

El primer hecho se presentó sobre las 10:45 de la noche, cuando hombres armados atacaron con ráfagas de fusil, el CAI Morichal, ubicado sobre el municipio de Villa del Rosario, dejando como saldo dos uniformados heridos.

Según lo dio a conocer la policía metropolitana de Cúcuta, “afortunadamente, se encuentran estables y bajo atención médica”.

Minutos más tarde, “fue atacada una patrulla policial en el barrio La Concordia. Este vil acto criminal le arrebató la vida a nuestros uniformados: el Intendente Franklyn Alfonso Guerrero (Q.E.P.D.) y el Subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón (Q.E.P.D.)”, informó la metropolitana de Cúcuta.

Los habitantes de los sectores aledaños al epicentro de este segundo ataque, reportaron una fuerte explosión y ráfagas de fusil. Hecho que sembró zozobra entre la comunidad. Así mismo dieron a conocer que varias casas resultaron afectadas. Producto de estos atentados, servicios públicos como la luz y el gas fueron suspendidos para este sector.

“Estas acciones criminales son el resultado de una retaliación directa y premeditada por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en respuesta a las recientes acciones ofensivas en contra de estas estructuras criminales”.