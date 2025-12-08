Autoridades ofrecen una recompensa de 150 millones tras atentados del ELN en Cúcuta

Cúcuta

Luego del consejo extraordinario de seguridad presidido por el general William Rincón, director de la Policía Nacional en la ciudad de Cúcuta, se concluyó que se entregará una recompensa de 150 millones de pesos para quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables de la ola terrorista en Cúcuta y Villa del Rosario, que dejó como saldo dos uniformados muertos y seis más heridos.

Así mismo, el director de la policía indicó que, “como parte del plan operacional, 𝟯𝟬𝟴 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 serán desplegados para fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal, control territorial y reacción inmediata".

Según el general Rincón, los hechos violentos “son una retaliación criminal del grupo terrorista ELN por las recientes capturas realizadas en su contra”, señalando a la estructura de alias “Coqui”, quien sería el cabecilla financiero de esta guerrilla. Recordando además que por esta persona existe una recompensa de hasta 40 millones de pesos.

Recordemos que la noche de este sábado 6 de diciembre, el CAI Morichal, ubicado sobre el municipio de Villa del Rosario, fue blanco de ataques con ráfagas de fusil, dejando dos uniformados heridos. Minutos más tarde, fue activada una carga explosiva, al paso de una patrulla sobre el anillo vial occidental, dejando dos uniformados muertos y al menos cuatro más heridos.

Las víctimas mortales fueron identificados como el i𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗹𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗼 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗬𝗮́𝗻̃𝗲𝘇 𝘆 𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗝𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 𝗛𝗼𝗹𝗴𝘂𝗶́𝗻 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗲𝗿𝗼́𝗻.

“He ordenado desplegar todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables. ¡𝗡𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀𝗮𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗿𝗹𝗼!“, enfatizó el alto oficial.