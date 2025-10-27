Bancos del Grupo Aval habilitan transferencias de dinero vía WhatsApp

Ahora usted podrá mandar dinero a través de WhatsApp. Así lo dio a conocer el Grupo Aval, que señaló que la habilitación de pagos por WhatsApp es una funcionalidad que se integra al sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B, y permite transferencias instantáneas, seguras y sin costo entre entidades.

El grupo financiero señaló que los usuarios podrán activar el servicio una sola vez desde su banca móvil, registrar sus contactos favoritos en la agenda de llaves y transferir dinero de manera conversacional escribiendo el nombre y el monto en los canales oficiales de WhatsApp de las entidades.

“Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana, que acerque los servicios financieros al día a día de las personas. Bre-B y los pagos por WhatsApp representan un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje, con toda la confianza y respaldo de nuestras entidades”, afirmó María Lorena Gutiérrez, Presidente de Grupo Aval.

¿Cómo funciona?

Para pasar o pagar plata por WhatsApp será necesario agregar previamente a la persona como favorita desde la aplicación dale!* y en unas semanas desde cualquier banco del Grupo Aval.

De esta forma, las transacciones podrán realizarse con mayor rapidez y seguridad, tanto desde la app como a través del canal de WhatsApp:

El usuario deberá ingresar a dale!, seleccionar la opción “Envía”, elegir “Usando Tag Aval o llave”, aceptar los términos y condiciones, completar los datos solicitados (llave de destino, valor y mensaje), verificar la información y seleccionar “Enviar plata”. Una vez realizada la transacción, podrá agregar el contacto a su llavero, completando los datos y confirmando. Así tendrá a sus contactos frecuentes guardados y listos para futuros envíos o pagos. Luego, solo deberá escribir al número oficial de atención 315 269 6532, iniciar la conversación por WhatsApp, seguir las instrucciones que se recibirán en el chat y finalizar la transacción de manera fácil, rápida y segura.

