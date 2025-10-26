El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es un retroceso”: ‘Economía para la Pipol’ analiza posible cobro de retefuente a Bre-B

Sigue la polémica por el borrador del decreto del Gobierno con el que buscan cobrarle un 1.5% de retención en la fuente a los comercios que reciban pagos electrónicos a través de Bre-B, Nequi, dale! Daviplata y otras.

Así, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Paula Bolívar, María Camila González, periodista de economía y cofundadora activa de ‘Economía para la pipol’, para explicar más a fondo toda la coyuntura con Bre-B.

“Es un proyecto de decreto que sacó a través de la Dian, lo que dice es que la entidad hace una retención de un 1.5% a los comercios o gente que venda bienes o servicios. Guardan un pedazo de la plata y luego cruzo cuentas con usted. No es que uno tenga que pagar ese impuesto, sino que es una reserva”, explicó la experta.

Sin embargo, resaltó que “el problema de todo esto es que es para los pagos digitales”. Mencionó que en la actualidad se está “promoviendo dejar de usar efectivo” y proyectos de este tipo, o impuestos, “puede ser un retroceso para ese avance”.

“La gente está comenzando a usar Bre-B y los canales digitales, lo que hace es que la gente diga que si le cobran, pues se prefiera pagar en efectivo”, comentó.

Narró que, por ejemplo, en países latinos como Brasil “ya el uso del efectivo se ha reducido, y la idea es que en Colombia sea así”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

