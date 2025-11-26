Grupo BIOS fortalece sus alianzas con los Bancos de Alimentos para combatir el hambre en Colombia

Colombia

Con su propósito de nutrir a todos desarrollando el campo colombiano, Grupo Bios estuvo presente en el concierto ‘Todos Juntos’, una iniciativa que se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá y que contó con la participación de empresas, artistas y ciudadanos, todos ellos reunidos alrededor de una causa común: reducir el hambre en Colombia.

En ese sentido, previo y durante el concierto, Grupo BIOS en conjunto con sus marcas Friko y Lorenzano, activaron una campaña especial tanto para los asistentes como para la comunidad digital, donde por cada suscripción realizada en su formulario web, se comprometían a donar 2 kilos de alimento para las comunidades apoyadas por los Bancos de Alimentos.

Asimismo, gracias a la participación de miles de personas, fue posible consolidar la donación adicional de 3 toneladas de alimento, una contribución que impactará positivamente a aquellas familias que hoy enfrentan inseguridad alimentaria.

Grupo BIOS promueve alianzas que reducen la seguridad alimentaria

Con el fin de reducir la inseguridad alimentaria, Grupo Bios trabaja en conjunto con los Bancos de Alimentos, con quienes articula esfuerzos desde el sector agroindustrial para recuperar alimentos, reducir pérdidas y garantizar que productos de calidad lleguen a quienes más lo necesitan.

Por lo tanto, la entidad cree que la lucha contra el hambre se gana con acciones colectivas, sostenibles e incluso responsables; por eso, continúa ampliando sus iniciativas, construyendo alianzas sólidas y movilizando a sus marcas, colaboradores y aliados para generar cambios reales que permitan construir un futuro más solidario para todos.