Durante temporada de fin de año, más de 1.800 uniformados brindan seguridad a los Tunjanos

A partir del 10 de diciembre entra en funcionamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Metropolitana.

Las autoridades en Tunja activaron un robusto dispositivo de seguridad y movilidad para garantizar la tranquilidad durante la temporada de Navidad y fin de año. El coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que el plan, denominado Navidad con Propósito, se viene estructurando desde hace más de dos meses y tiene como objetivos principales la protección de la vida, la prevención de delitos y la vigilancia permanente en zonas urbanas y rurales.

Para este periodo se desplegarán 1.600 uniformados en toda el área metropolitana, junto a un refuerzo de 200 policías adicionales y 30 integrantes de la Policía Comunitaria. Los operativos se concentrarán en barrios, parques, centros comerciales, plazas de mercado y puntos turísticos.

El coronel Lemus también anunció la entrada en funcionamiento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Metropolitana, conformado por 32 uniformados que empezarán labores el 10 de diciembre. Este equipo apoyará allanamientos, operativos de alto impacto y vigilancia en zonas rurales y urbanas, además de brindar seguridad en eventos masivos.

El plan cobijará igualmente el Aguinaldo Boyacense y otras actividades decembrinas, con presencia policial en conciertos, zonas gastronómicas y sitios de alta afluencia. El oficial destacó el buen comportamiento ciudadano registrado en recientes eventos masivos.

Finalmente, la Policía recomendó a las familias que viajarán en fin de año informar a sus vecinos o cuadrantes para fortalecer la vigilancia y prevenir hurtos, especialmente en viviendas desocupadas. En áreas rurales, los Carabineros reforzarán el patrullaje durante toda la temporada.