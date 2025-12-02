Bancos en que puede sacar crédito si está reportado: Requisitos para solicitarlo, documentos y más

El reporte negativo en las centrales de riesgo, como Datacrédito, tradicionalmente ha representado un obstáculo significativo al momento de solicitar productos financieros en Colombia.

Estas centrales concentran información sobre el comportamiento de pago, creando un historial crediticio que determina el riesgo que representa un solicitante para cualquier entidad.

Si bien un puntaje bajo (usualmente por debajo de los 750 puntos) puede limitar las oportunidades, el mercado financiero colombiano ha evolucionado para ofrecer alternativas específicas, principalmente bajo dos modalidades: el crédito por libranza y los préstamos en línea.

El hecho de estar reportado no constituye una “sentencia” definitiva, sino un indicador de riesgo que ciertas instituciones están dispuestas a mitigar mediante condiciones especiales. Es crucial que el ciudadano conozca estas opciones y actúe con responsabilidad para mejorar su vida financiera.

Crédito por libranza

El crédito por libranza se ha consolidado como la principal alternativa para los clientes reportados, especialmente si son empleados o pensionados. Este modelo permite a las entidades financieras reducir el riesgo de impago, ya que el monto correspondiente a la cuota es descontado de manera directa del salario o mesada pensional del solicitante, previa autorización.

Diversas entidades bancarias y financieras promueven activamente esta modalidad para personas con historial negativo:

Banco de Bogotá y Banco AV Villas: Ofrecen créditos de libranza que se descuentan directamente de la nómina o pensión. En el caso de AV Villas, se requiere un convenio vigente con el empleador.

Ofrecen créditos de libranza que se descuentan directamente de la nómina o pensión. En el caso de AV Villas, se requiere un convenio vigente con el empleador. Bancolombia y Banco Caja Social: Disponen de opciones de crédito por libranza dirigidas a empleados y pensionados reportados.

Disponen de opciones de crédito por libranza dirigidas a empleados y pensionados reportados. Finandina: Especializada en créditos de amplio plazo para pensionados, docentes y trabajadores del sector público.

Especializada en créditos de amplio plazo para pensionados, docentes y trabajadores del sector público. ExcelCredit y Bayport Colombia: Proporcionan préstamos de libranza de libre inversión para personas reportadas, incluyendo opciones específicas para militares.

Una segunda vía de acceso a financiación se encuentra en las plataformas digitales o fintech, que ofrecen un proceso en línea rápido y con menos trámites. Empresas como RapiCredit brindan préstamos en línea con desembolso casi inmediato.

Los préstamos en línea y los de libranza a menudo evitan los requisitos de los bancos tradicionales, como la solicitud de codeudores o vasta experiencia crediticia, simplificando el proceso a un registro y la presentación de documentos básicos.

Es fundamental entender que esta flexibilidad crediticia trae consigo condiciones particulares. Debido al mayor riesgo que representan los solicitantes reportados, las tasas de interés tienden a ser más elevadas en comparación con los créditos tradicionales.

Además, los montos aprobados inicialmente pueden ser más bajos, aunque el cumplimiento a tiempo de estas obligaciones sirve como una excelente oportunidad para reconstruir un historial crediticio positivo.

Respecto a la permanencia del reporte, la Ley 2157 de 202, establece un marco claro: si la mora fue inferior a dos años, el dato negativo permanece por el doble del tiempo de la misma. Si la mora superó los dos años, el reporte tendrá una duración máxima de cuatro años contados a partir de la fecha en que se extingue la obligación. Si la obligación nunca se salda, la caducidad es de ocho años desde el momento en que se constituyó la mora.

