Scotiabank Colpatria ahora se llamará DAVIBank: así funcionará el nuevo banco del Grupo Davivienda

Tras la integración de Davivienda con Scotiabank nacerá un nuevo banco. Ahora Scotiabank Colpatria será DAVIbank.

La entidad afirmó que con esto buscan más beneficios para sus clientes, mayor alcance internacional y soluciones innovadoras para personas, inversionistas, empresas y pymes.

“Nos sentimos orgullosos de tener a Scotiabank como socio global, fortaleciendo nuestra presencia multilatina para ofrecer más valor a los clientes y a los países en los que tenemos presencia”, Javier Suárez, presidente Davivienda Group.

Lea aquí: Estos son los negocios a los que se dedicará el Grupo Colpatria luego de la venta de Scotiabank

Esto se da tras las aprobaciones de las autoridades de supervisión, ya que Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank adquirió una participación del 20% en Davivienda Group.

Estos son los nuevos beneficios que darán a los clientes

Personas

- Mayor cobertura en cajeros y sucursales. “Desde hoy todos los clientes de DAVIbank tienen 4 veces más cajeros para retiros gratis e ilimitados con Davivienda. También tienen 5 veces más de oficinas para pagos a productos de crédito, depósitos en efectivo a cuentas y recaudos empresariales con Davivienda”, afirmó la empresa.

Portafolio de tarjetas de crédito a la medida.

- Tarjeta débito digital. Los clientes ahora tienen la nueva tarjeta débito 100% digital la cual se activa por la App para beneficios como el acceso a wallets, retiros sin tarjeta y pagos QR para disfrutar en todo el mundo.

- Rentabilidad. Los clientes de DAVIbank, se beneficiarán de una rentabilidad de 8% E.A. en los bolsillos de sus cuentas y contarán con las diferentes alternativas de inversión

Inversiones

Davivienda señaló que los clientes del nuevo banco contarán con un equipo especializado conformado por Investment Advisors y Client Service Officers, además de capacidades financieras de alcance global y una oferta ampliada para la gestión integral del patrimonio.

Empresas

Los clientes empresariales de DAVIbank tendrán capacidades financieras de alcance global, nuevas opciones de leasing y renting para adquirir sus activos productivos y una oferta diferenciada para sus empleados.

Asimismo, los clientes PYME de DAVIbank te darán acompañamiento de los planes de inversión para que los negocios sigan creciendo a través del Leasing y Renting y así, mejorar la productividad de su negocio.

Jorge Rojas Dumit es el presidente de DAVIbank

Jorge Rojas Dumit, ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT-CESA INCOLDA y Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) del INALDE es el nuevo presidente de la compañía.

Rojas tiene más de 35 años de trayectoria en el sector financiero.

Fue vicepresidente de Banca Empresarial e Internacional de Banco Colpatria, presidente de Leasing Bolívar, vicepresidente de Banca de Empresas del Banco Davivienda y, antes de su designación, se desempeñaba como vicepresidente Ejecutivo Comercial del Banco Davivienda.

Jorge Rojas Dumit. Foto: Suministrada Ampliar

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: