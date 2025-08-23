Cafam reafirma su compromiso con las pymes: llega la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025, ¿cómo asistir?

Colombia

La Caja de Compensación Familiar Cafam sigue reafirmando su compromiso con el fortalecimiento MiPyme, al impulsar iniciativas y herramientas que contribuyen a su crecimiento; pues, según cifras de ACOPI, aunque el 45 % de las Pymes en Colombia ha invertido en transformación digital, el 55 % no ha iniciado este proceso, lo que evidencia la necesidad de más apoyo y estrategias para cerrar esta brecha.

En ese sentido, como parte de su labor por promover el desarrollo empresarial en el país, Cafam realizará la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025, un espacio que reunirá a líderes y expertos del sector empresarial, tecnológico y financiero para analizar oportunidades y proponer soluciones para las pequeñas y medianas empresas en el país, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber de la jornada.

Panelistas y temáticas que se abordarán en el evento

Entre los panelistas destacados de la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025 se encuentra el superintendente financiero de Colombia, César Ferrari; el director Segmento Pyme y Empresarial del Banco Davivienda, Esteban Porras; el cofundador de LAIKA, Camilo Sánchez Villamarín; la líder de negocio para la región de TikTok, Paula Bárcenas, la CEO de Morado Fintech, Ángela Acosta, junto a otros reconocidos expertos del sector. Asimismo, la jornada se desarrollará a través de tres paneles temáticos:

- Crecimiento Pyme en Colombia : alternativas para la apertura y fortalecimiento de nuevos mercados con historias de éxito y el papel de plataformas digitales como TikTok en la expansión empresarial.

: alternativas para la apertura y fortalecimiento de nuevos mercados con historias de éxito y el papel de plataformas digitales como TikTok en la expansión empresarial. - Fintech para Pymes: alternativas tecnológicas y financieras para el apalancamiento y el crecimiento, explorando tendencias y soluciones para la transformación digital y el acceso a financiación.

alternativas tecnológicas y financieras para el apalancamiento y el crecimiento, explorando tendencias y soluciones para la transformación digital y el acceso a financiación. - Carga burocrática: ¿Pueden las Pymes soportar tanto peso? Se planteará un debate sobre cómo simplificar procesos regulatorios para fomentar la competitividad y formalización empresarial.

Además, para el cierre del evento, Cafam dará a conocer las acciones mediante las cuales potencializa el crecimiento de las pymes en Colombia.

Fecha y lugar de la la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en el Centro de Convenciones Cafam Floresta y tendrá un horario de 9:00 a.m. a 12:15 p.m. Tenga en cuenta que la participación es gratuita para empresarios pyme, y tiene cupos limitados, por lo que se requiere un registro previo a través de la página oficial: www.cumbrecafam.com.