Cuánto gana un docente de grado 3A en Colombia: Salario para licenciado, maestría y doctorado

El sistema de clasificación, conocido como el escalafón docente, define los salarios con base en la formación y la experiencia, siendo el Grado 3 el tope salarial para los educadores regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002.

El Grado 3 está destinado a aquellos licenciados o profesionales no licenciados que han acreditado un título de maestría o doctorado. Específicamente, el Nivel Salarial A (3A) para este grado es el punto de entrada para quienes poseen estas credenciales avanzadas.

Asignaciones Básicas Mensuales

Las cifras reflejan la importancia de la educación de posgrado. Para el nivel 3A, las asignaciones básicas mensuales, sin incluir bonificaciones, se establecen de la siguiente manera:

Docente con Maestría: $5.889.081

$5.889.081 Docente con Doctorado: $7.812.322

Estas asignaciones se enmarcan en las modificaciones a la remuneración establecidas por el Decreto 284 de 2024, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este decreto ajustó los salarios y prestaciones con efectos fiscales retroactivos al 1 de enero de 2024.

Es fundamental comprender que el salario base no es la única fuente de ingreso. Los docentes del sector público pueden recibir bonificaciones que incrementan el monto total. En el contexto del escalafón más alto (Grado 3A), la inclusión de las bonificaciones principales modifica el valor final percibido mensualmente.

Bonificaciones adicionales clave

Bonificación de Nivelación Salarial: Equivalente al 1.6% del salario base mensual, destinada a reducir la brecha salarial con otros empleados públicos.

Equivalente al 1.6% del salario base mensual, destinada a reducir la brecha salarial con otros empleados públicos. Bonificación Pedagógica: Equivalente al 29% de la asignación básica mensual.

Al sumar estas bonificaciones, la remuneración total mensual para el Nivel A del Grado 3 se ajusta a las siguientes cifras:

Docente con Maestría: $5.977.143

$5.977.143 Docente con Doctorado: $7.929.142

Para que los títulos de posgrado (especialización, maestría y doctorado) sean reconocidos y permitan acceder a estos niveles salariales superiores en el Grado 2, deben ser afines al área de formación de pregrado del docente, a su desempeño, o a un área considerada fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este reconocimiento salarial, constituye una modificación en la asignación básica y no implica un ascenso inmediato o reubicación de nivel dentro del escalafón.

Además, existen otros reconocimientos como la Prima de Alimentación y el Auxilio de Movilización para quienes laboran en zonas de difícil acceso.

El sistema de escalafón, regido por el Decreto Ley 1278 de 2002, subraya que la inversión en educación superior, como una Maestría o un Doctorado, se traduce directamente en una mejor remuneración para los servidores públicos dedicados a la enseñanza, reafirmando el valor que el Estado busca otorgar a la profesionalización continua del magisterio.

