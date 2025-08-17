¿Cuánto gana un docente de magisterio con doctorado? Valor según escalafón explicado

En Colombia varias personas tienen el deseo y la vocación de enseñar a otros, razón que los lleva a dedicarse a la docencia desde las diferentes áreas e instituciones que hay el país. En Bogotá, son más de 35.000 mujeres y hombres que hacen parte de las 413 instituciones educativas distritales.

Al ser servidores públicos, tienen que enfrentarse a diversas pruebas y convocatorias para hacer parte del sistema educativo, pero también deben cumplir con ciertos criterios para ir subiendo de cargo, pasando por lo que se conoce como el escalafón docente.

¿Qué es el escalafón docente?

El Ministerio de Educación asegura que es el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y superación de competencias.

Gracias a esto se constituyen los grados y niveles que pueden alcanzar durante su vida laboral. El Estatuto de Profesionalización Docente, expedido en el decreto 1278 de 2002, tiene diferentes normas para quienes se vinculen para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y parte de la secundaria) o media.

Por lo que, lo primero que deben hacer es ingresar al servicio “y si superan satisfactoriamente el período de prueba se inscribirán en el Escalafón Docente”.

¿Cuánto gana un docente de magisterio con doctorado?

Los incrementos salariales docentes para este año quedaron expuestos en el Decreto 0596 de 2025, por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media

Teniendo en cuenta que el escalafón más alto es el Grado 3, este es el salario que ganaría actualmente un profesor público:

Grado 3: Licenciado o profesional no licenciado con maestría o con doctorado.

Nivel A) Maestría: $5.889.081 - Doctorado: $7.812.322

Maestría: $5.889.081 - Doctorado: $7.812.322 Nivel B) Maestría: $6.972.898 – Doctorado: $9.164.274

Maestría: $6.972.898 – Doctorado: $9.164.274 Nivel C) Maestría: $8.623.767 - Doctorado: $11.580.232

Maestría: $8.623.767 - Doctorado: $11.580.232 Nivel D) Maestría: $9.992.384 - Doctorado: $13.293.724

Asimismo, hay que tener en cuenta las bonificaciones, pues estas aumentarían el monto del salario, dependiendo del nivel.

¿Cómo quedaría el salario de docentes con posgrado con bonificaciones?

En 2025, los docentes del sector público recibirán dos bonificaciones principales adicionales a su salario base:

Bonificación de Nivelación Salarial: Equivalente al 1,6% del salario base mensual, acordada entre Fecode y el Gobierno Nacional para reducir la brecha salarial entre docentes y otros empleados públicos.

Equivalente al 1,6% del salario base mensual, acordada entre Fecode y el Gobierno Nacional para reducir la brecha salarial entre docentes y otros empleados públicos. Bonificación Pedagógica: Equivalente al 29% de la asignación básica mensual, establecida en el Decreto 1316 de 2024, con el objetivo de reconocer y mejorar las condiciones económicas de los docentes

Con la bonificación establecida, así quedarían:

Nivel A) Maestría: $5.977.143 - Doctorado: $7.929.142

Maestría: $5.977.143 - Doctorado: $7.929.142 Nivel B) Maestría: $7.077.166 – Doctorado: $9.301.310

Maestría: $7.077.166 – Doctorado: $9.301.310 Nivel C) Maestría: $8.752.721 - Doctorado: $11.753.395

Maestría: $8.752.721 - Doctorado: $11.753.395 Nivel D) Maestría: $10.141.803 - Doctorado: $13.492.509

Para poder ascender o reubicarse en el escalafón hay que esperar a que el Gobierno Nacional disponga las convocatorias, las cuales tienen ciertos requisitos y documentación, teniendo en cuenta la descripción de los niveles de cada grado, expuestos anteriormente.