Últimos días para comprar PIN de Concurso Docente 2026, según MinEducación: Pilas

El Ministerio de Educación Nacional emitió un recordatorio a la comunidad de educadores sobre el inminente cierre del plazo para adquirir el Número de Identificación Personal (NIP o PIN), este es un requisito fundamental para participar en el proceso de evaluación que permite el ascenso o la reubicación salarial dentro del escalafón docente.

El Gobierno Nacional ha impulsado este concurso, enmarcado en el Decreto 1278 de 2002. Los educadores que deseen mejorar sus condiciones salariales deben tener en cuenta que la fecha límite para el pago de los derechos de participación es el viernes 14 de noviembre de 2025.

El plazo para la adquisición del PIN, que inició el 29 de octubre de 2025. Este pago es un paso mandatorio para quienes estén interesados y cumplan con los requisitos para la evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial.

Una vez cumplido este requisito, los docentes habilitados deberán completar la fase de inscripción y formalización de sus datos.

Tenga en cuenta estas fechas clave del cronograma:

Inscripción y formalización de datos: del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2025.

del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2025. Publicación de citación a la prueba pedagógica: Diciembre 9 de 2025.

Este proceso es un vehículo para el reconocimiento de la experiencia, el desempeño y la labor de los educadores del país.

Se espera que más de 40.000 educadores sean convocados a las pruebas en esta ocasión. Este número representa una oportunidad significativa para el magisterio.

La evaluación no es solo un trámite, sino una medición integral que busca garantizar la calidad educativa. Los aspirantes deberán someterse a una prueba pedagógica, realizar una autoevaluación escrita, y su experiencia, zona de desempeño y movimientos en el escalafón también serán valorados. Solo aquellos que obtengan un puntaje superior al 80% podrán lograr el ascenso o la reubicación salarial.

La fase de evaluación escrita, central en el proceso, se encuentra programada para el inicio del próximo año.

Fechas de la evaluación

Fecha de aplicación de la prueba pedagógica: Febrero 22 de 2026.

Publicación inicial de resultados: Marzo 16 de 2026.

Es importante destacar que, previamente, se publicó un listado de educadores habilitados. La Secretaría de Educación de Bogotá, por ejemplo, hizo público el listado de directivos y docentes que cumplían con los requisitos para concursar.

La lista definitiva de educadores habilitados por las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) se publicó el 27 de octubre de 2025. Quienes no figuraban en el listado inicial, pero consideraban cumplir con todos los criterios, tuvieron un período de 14 días (entre el 6 y el 20 de octubre de 2025) para interponer las reclamaciones pertinentes .

Para garantizar la participación y el éxito en las próximas etapas, los profesionales del sector deben acceder a la información oficial. La Resolución completa y las guías de apoyo están disponibles para consulta en el portal www.poderevaluar.org.co

