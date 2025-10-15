Ministerio de Educación abrió convocatoria para docentes: Requisitos, link y plazos para aplicar

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) puso en marcha una convocatoria dirigida a profesionales comprometidos con la excelencia académica en el país.

La iniciativa busca integrar nuevos talentos y diversificar los equipos de expertos que llevan a cabo los procesos de evaluación, acreditación y verificación de programas e instituciones de educación superior en Colombia.

Esta convocatoria se basa en tres procesos diferenciados que buscan fortalecer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SACES), cuyo propósito fundamental es garantizar que las evaluaciones sean rigurosas, pertinentes y contextualizadas.

Las invitaciones están específicamente orientadas a nutrir tres bancos de profesionales clave:

Actualización del Repositorio de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA): requiere profesores universitarios con un título de maestría y más de cinco años de experiencia en educación superior. Los profesionales seleccionados realizan visitas de evaluación externa. Banco de Elegibles de las Salas de Evaluación de la CONACES: contribuirán a trámites esenciales como la convalidación de títulos obtenidos en el extranjero, la modificación del registro calificado y la autorización de programas de formación complementaria para escuelas normales superiores. Fortalecimiento del Banco de Pares Académicos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: busca apoyar trámites de registro calificado y convalidación de títulos. También se fortalecerán las funciones de inspección y vigilancia, con énfasis en el enfoque preventivo y sancionatorio.

Requisitos de participación

Los aspirantes deben demostrar una sólida trayectoria académica y experiencia reciente. Los criterios de participación, especialmente para el Fortalecimiento del Banco de Pares del SACES, incluyen:

Formación Académica: contar con un título de educación superior de nivel avanzado, se aceptan títulos de especialización técnica profesional, tecnológica o universitaria. También se consideran títulos de especialidad médico quirúrgica, maestría o doctorado.

contar con un título de educación superior de nivel avanzado, se aceptan títulos de especialización técnica profesional, tecnológica o universitaria. También se consideran títulos de especialidad médico quirúrgica, maestría o doctorado. Experiencia Profesional: acreditar al menos una, continua o discontinua, dentro de los últimos 10 años; siete años como docente en programas de educación superior, cargos de dirección institucional o académica en el sector, en el diseño o la gestión curricular de programas de pregrado o posgrado.

Plazo y Proceso de Inscripción

La fecha límite para cargar la información y formalizar la inscripción es el 31 de octubre de 2025, hasta las 23:59 horas.

El proceso de selección para el Banco de Elegibles de CONACES incluye varias etapas:

Registro y cargue de la documentación necesaria. Verificación de los requisitos habilitantes. Aplicación de una prueba de conocimientos de carácter eliminatorio. Entrevista, pre selección y publicación de los resultados finales.

Para obtener detalles específicos sobre cada convocatoria y acceder al formulario de inscripción, los interesados deben dirigirse al portal oficial de convocatorias del Ministerio de Educación Nacional.

La información proporcionada sobre la formación, experiencia y respaldo institucional debe ser veraz, ya que estará sujeta a verificación.

La apertura de estas convocatorias es una clara reafirmación del compromiso ministerial con una educación superior pertinente e inclusiva, que pueda responder a los retos nacionales e internacionales. La participación de profesionales con mérito, experiencia y liderazgo académico en estos espacios es considerada un pilar fundamental para el desarrollo educativo del país.

Escuche W Radio en vivo: