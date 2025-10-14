¿Cómo cambiar su sexo en el registro civil? Este es el procedimiento

El cambio de sexo es un procedimiento que busca alinear el cuerpo con la identidad de género.

Este proceso se puede llevar a cabo a través de distintas modificaciones como cirugías de reasignación, terapia hormonal y/o correcciones legales en sus documentos de identificación.

En Colombia, la legislación establece un proceso legal para ejecutar un cambio de sexo en sus documentos de identidad, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tanto la Registraduría, como el Ministerio de Justicia, son entidades estatales que han implementado ciertos requisitos y procedimientos para llevar a cabo el cambio de sexo. Así que preste total atención a las entidades a las que se debe dirigir, lo que necesita exigir y los documentos que va a llevar.

Paso a paso para cambiar su sexo en el documento de identidad

Las personas interesadas en realizar su cambio de sexo en sus documentos de identidad como registro civil y cédula de ciudadanía, deben llevar a cabo un procedimiento legal con los siguientes requisitos:

Acuda ante un notario y solicite la corrección de su sexo.

Para realizar el cambio de género, lleve una copia de su documento de identidad y del registro civil, además de una declaración juramentada donde manifieste su interés por cambiar la información contenida en el elemento a modificar.

Con la documentación completa, el notario tendrá 5 días para redactar la escritura pública correspondiente, en la que se incluirán los documentos entregados por el solicitante.

El notario se encargará de trasladar a la Registraduría Nacional del Estado Civil toda la información para que ejecute el cambio de sexo (en caso de que la solicitud se realice en una notaria distinta a la que tiene el registro civil, el solicitante tendrá que pagar el valor del traslado de los documentos)

Desde la Registraduría se revisará el registro civil de nacimiento y se llevará a cabo la corrección del sexo teniendo en cuenta lo solicitado en la escritura pública entregada.

El solicitante también podrá pedir un nuevo número de cédula, pues anteriormente estos dígitos se relacionaban con el sexo asignado (para aplicar a esto debe solicitarlo formalmente y adjuntar el nuevo registro civil).

Esta misma escritura pública también es válida para cambiar el nombre.

Algunas situaciones a tener en cuenta:

El cambio de sexo en su registro civil solo se podrá realizar dos veces.

Para volver a corregir el sexo con el que aparece en su registro civil deberá esperar 10 años después de la primera modificación

En caso de que el notario no desee realizar el trámite para la corrección del sexo en el registro civil, el solicitante podrá recurrir a la acción de tutela como último mecanismo, o interponer una queja ante la Superintendencia de Notariado y Registro.

