¿Cómo cambiar su sexo en el registro civil? Este es el procedimiento
La Registraduría Nacional y el Ministerio de Justicia han explicado el proceso para cambiar el sexo en el registro civil y la cédula de ciudadanía.
El cambio de sexo es un procedimiento que busca alinear el cuerpo con la identidad de género.
Este proceso se puede llevar a cabo a través de distintas modificaciones como cirugías de reasignación, terapia hormonal y/o correcciones legales en sus documentos de identificación.
En Colombia, la legislación establece un proceso legal para ejecutar un cambio de sexo en sus documentos de identidad, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Tanto la Registraduría, como el Ministerio de Justicia, son entidades estatales que han implementado ciertos requisitos y procedimientos para llevar a cabo el cambio de sexo. Así que preste total atención a las entidades a las que se debe dirigir, lo que necesita exigir y los documentos que va a llevar.
Paso a paso para cambiar su sexo en el documento de identidad
Las personas interesadas en realizar su cambio de sexo en sus documentos de identidad como registro civil y cédula de ciudadanía, deben llevar a cabo un procedimiento legal con los siguientes requisitos:
- Acuda ante un notario y solicite la corrección de su sexo.
- Para realizar el cambio de género, lleve una copia de su documento de identidad y del registro civil, además de una declaración juramentada donde manifieste su interés por cambiar la información contenida en el elemento a modificar.
- Con la documentación completa, el notario tendrá 5 días para redactar la escritura pública correspondiente, en la que se incluirán los documentos entregados por el solicitante.
- El notario se encargará de trasladar a la Registraduría Nacional del Estado Civil toda la información para que ejecute el cambio de sexo (en caso de que la solicitud se realice en una notaria distinta a la que tiene el registro civil, el solicitante tendrá que pagar el valor del traslado de los documentos)
- Desde la Registraduría se revisará el registro civil de nacimiento y se llevará a cabo la corrección del sexo teniendo en cuenta lo solicitado en la escritura pública entregada.
- El solicitante también podrá pedir un nuevo número de cédula, pues anteriormente estos dígitos se relacionaban con el sexo asignado (para aplicar a esto debe solicitarlo formalmente y adjuntar el nuevo registro civil).
- Esta misma escritura pública también es válida para cambiar el nombre.
Algunas situaciones a tener en cuenta:
- El cambio de sexo en su registro civil solo se podrá realizar dos veces.
- Para volver a corregir el sexo con el que aparece en su registro civil deberá esperar 10 años después de la primera modificación
- En caso de que el notario no desee realizar el trámite para la corrección del sexo en el registro civil, el solicitante podrá recurrir a la acción de tutela como último mecanismo, o interponer una queja ante la Superintendencia de Notariado y Registro.
