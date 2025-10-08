Registraduría autorizó consulta del Pacto Histórico en octubre

Este 8 de octubre, desde la sede de la Registraduría en Bogotá, se confirmó que sí habrá consulta del petrismo el próximo 26 de octubre para elegir a sus candidatos al Congreso y a su aspirante a la Presidencia.

El anuncio se conoció al finalizar una reunión entre los representantes legales de los partidos que integran el Pacto Histórico y el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez.

Según Suárez, el Tribunal Superior de Bogotá no les ordenó suspender el proceso, pese a que sí declaró improcedente la tutela que les permitió inscribir candidatos. Igualmente, dijo que el Pacto Histórico realizó la inscripción en el marco de calendario electoral.

“La consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales dentro del término legal (26 de septiembre) ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos, en consecuencia, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático alternativo, unión patriótica y comunista colombiano”, señaló Suárez.

Así pues, desde la Registraduría se confirmó que continuarán con la organización del proceso, pese a la incertidumbre jurídica a la que se enfrenta la coalición que fundó el presidente Gustavo Petro, pues no hay claridad sobre su fusión como un único movimiento político con personería jurídica.

Eso sí, desde la Registraduría señalaron que lo que se realizaría en octubre sería una “consulta de partidos”, solicitada por la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático; por lo que se entendería que se trata de una consulta interpartidista y no de una consulta interna.

