“El CNE y la Registraduría deben tomar una decisión”: Frey Muñoz sobre consulta del Pacto Histórico

Este martes, 7 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la consulta interna que el Pacto Histórico tenía programada para el próximo 26 de octubre.

En dicha consulta participaban los precandidatos presidenciales Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

Es por esto por lo que, el subdirector de la Misión de Observación Electoral, Frey Alejandro Muñoz, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y entregó más detalles lo sucedido.

De acuerdo con Muñoz, el Pacto Histórico pretende hacer un partido político y así lo reconoció CNE, supeditando que se resuelvan los procesos sancionatorios de los partidos políticos que lo integran.

Sin embargo, luego de que no le concedieran la personería jurídica, se instauró una tutela y con ella se decretó una medida provisional con la que se dio el reconocimiento, permitiendo avalar las candidaturas.

“Lo que sucedió hoy, es que la tutela se resolvió de manera improcedente y, por ende, la medida provisional pierde todo poder, es decir, el Pacto Histórico no tiene personería jurídica”, afirmó.

¿El Pacto Histórico puede hacer algo?

Según comentó el subdirector de la Misión de Observación Electoral, se puede impugnar la sentencia de tutela y en segunda instancia se tramitaría nuevamente el recurso, sin embargo, advirtió que mientras esto sucede ya se habrá realizado la consulta.

“Estamos en un escenario en el que el CNE y la Registraduría deben tomar una decisión sobre los efectos que trae esta sentencia”, dijo.

Además, añadió que “la Registraduría debe decidir si le da validez a las precandidaturas inscritas en primera instancia y se continúa con la consulta o si a raíz de la decisión ya no se hacen las elecciones”.

Escuche la entrevista completa:

