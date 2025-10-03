MinDefensa y Registraduría inician diseño del ‘Plan Democracia’

En las últimas horas, se adelantó una reunión para analizar inquietudes y diseñar estrategias de cara a los comicios que se acercan este último trimestre del 2025 y la gran fiesta democrática de Presidencia y Congreso de la República para 2026.

Este comité, que estuvo lidero por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, y el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, tuvo como fin, presentar un panorama completo de las fortalezas en materia de seguridad y logística con las que se cuenta para los diferentes ejercicios democráticos que se avecinan.

Así mismo, analizar las amenazas que puedan existir.

Se acordó que la Fuerza Pública dispondrá de todas sus capacidades diferenciales para garantizar que, en cada departamento, ciudad, municipio, corregimiento y vereda, en donde haya una mesa de votación exista presencia de uniformados que brinden seguridad y tranquilidad a las comunidades para que ejerzan su voto por el candidato de su preferencia con absoluta calma.

Desde el Ministerio de Defensa se dispuso de las líneas gratuitas nacionales 107, 147 y 165, para que la ciudadanía realice, con absoluta reserva, las denuncias pertinentes sobre amenazas terroristas y criminales en contra del proceso electoral que vive en este momento el país.

