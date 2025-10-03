Petro pidió iniciar denuncias contra candidatos que piden a soldados “no obedecer al presidente”

Desde Zipaquirá, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro pidió a las oficinas jurídicas del Gobierno, iniciar las denuncias por sedición contra candidatos que “están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente”. El mandatario además respondió a las críticas por su discurso ante la ONU.

“No se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos?, si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”. Por eso, Petro explicó a lo que hacía referencia en Nueva York cuando habló con megáfono en mano y envió un mensaje a militares de EE.UU.

“En Nueva York dije: ningún soldado de ningún Ejército del mundo puede obedecer la orden de nadie que consiste en cometer un crimen contra la humanidad. Eso fue lo que dije, aquí (Colombia) están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la constitución”.

Petro también criticó las acciones judiciales de un “abogaducho de esos que hay siempre, malo. Que puso una demanda contra el decreto del presidente que prohíbe exportar carbón a Israel, ahora lo entiendo. Nunca entendieron que es un delito de lesa humanidad”.

Vea las palabras del Presidente Petro: