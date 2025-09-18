Llegan más de 100 uniformados a reforzar la seguridad en la Región Metropolitana de Sabana
También se confirmó la llegada de nuevas unidades del Gaula para fortalecer la lucha contra la extorsión y el secuestro.
Tras un consejo de seguridad liderado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció que 180 nuevos uniformados reforzarán la seguridad en la Región Metropolitana de la Sabana.
“Nuestro objetivo es que cada ciudadano de Cundinamarca sienta respaldo y tranquilidad. Vamos a intensificar las acciones en el territorio, con más fuerza pública, más tecnología y más operatividad. Solo así podremos anticiparnos a los delitos y garantizar comunidades seguras”, dijo el gobernador Rey.
Durante la reunión, en la que participaron los 21 alcaldes de la Región, se analizaron las problemáticas de microtráfico, hurto y extorsión, y se definieron acciones inmediatas como la ejecución de mega tomas para desmantelar bandas delincuenciales, el mejoramiento de infraestructura y tecnología policial y la dotación de estaciones de Policía.