Cinco reclusos murieron en medio de un incendio en la estación de Policía de Funza

En la noche del pasado martes 16 de septiembre, se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, Cundinamarca, donde personas privadas de la libertad presuntamente quemaron colchones e iniciaron un incendio.

En medio de la situación, los bomberos que atendieron la emergencia lograron evacuar a tres internos, quienes salieron por sus propios medios y fueron remitidos a los hospitales de la zona.

Sin embargo, el gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que, hasta el momento, hay cinco personas fallecidas en medio de la emergencia.

“Horas después del incidente, otros internos fueron remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios, donde algunos de ellos fallecieron. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras”, informó el gobernador Rey.

Por ahora, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución.

Finalmente, Rey confirmó que le dio instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitó a la Fiscalía iniciar la investigación que permita determinar las causas de este hecho.

