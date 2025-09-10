Capturado en Santa Marta alias “Peralta” del Cartel de los más Buscados en Bucaramanga

Santa Marta

La Policía Nacional en Santa Marta logró la captura de uno de los más buscados de la ciudad de Bucaramanga. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto sería hombre de confianza de alias “Poporro”, máximo cabecilla del Grupo Delictivo Organizado “Los del Sur”.

Según la información entregada por las autoridades, alias “Peralta” figura en el cartel de los más buscados de Bucaramanga y registra ocho anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, y de ser responsable del homicidio de un ciudadano en el municipio de Floridablanca, en hechos ocurridos en el año 2019.

Esta persona ya había sido capturada en la ciudad de Bucaramanga por homicidio, donde se dio a la fuga, continuando con su accionar criminal en el área metropolitana de dicha ciudad. Dentro de su historial delictivo, se pudo establecer que para el año 2020 asumió el rol de jefe de sicarios de la estructura criminal.