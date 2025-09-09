Procuraduría inspecciona el Ministerio de Defensa por escándalo de helicópteros MI-17

La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación inspeccionó este martes 09 de septiembre las instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá, en medio del escándalo por las presuntas irregularidades e incumplimientos del contratista para el mantenimiento de los helicópteros MI-17.

La inspección fue realizada por la procuraduría delegada para la vigilancia de la función pública, en cabeza del procurador Marcio Melgosa, y varios miembros de su equipo.

Asimismo, la visita fue recibida por tres viceministros, entre ellos las viceministras Angélica Verbel López y Juliana Conrado Neira. El ente de control indaga por el grave incumplimiento, señala el ministerio, que se está presentando con la empresa Vertol Systems, a quien se le adjudicó el negocio y ya la cartera declaró el incumplimiento.

“La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el proceso mencionado, para lo cual esta Procuraduría Delegada requerirá información y documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará observaciones, recomendaciones y sugerencias” indicó el ente de control.

El Ministerio Público, en cabeza del procurador Melgosa, en los últimos días envió un requerimiento de información que se suma ahora a la presente inspección en la que se pone de presente la profunda preocupación del ente de control por la debacle de este contrato, y sus repercusiones en la flota aérea.