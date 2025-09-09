Procuraduría cita a declarar a exalcalde William Dau por ‘petrovideos’: su defensa alega persecución

La Procuraduría General de la Nación dio inicio formal a la fase de juzgamiento en contra del exalcalde de Cartagena, William Dau, por el escándalo de los ‘petrovideos’, donde varios integrantes de la campaña del presidente Gustavo Petro hablaban con el hoy mandatario sobre búsqueda de apoyos en Cartagena y lo mencionan a Dau.

En el marco de dicho inicio de la fase de juicio, W Radio conoció que el ente de control llamó a declarar bajo descargos el próximo 22 de septiembre a las 2:30 de la tarde a Dau en la sede del ente de control en Bogotá, con el fin de que se pronuncie sobre los hechos por los cuales es investigado y señalado de intervención en política en presunta falta a título de dolo.

Por su parte, la defensa del exalcalde, en cabeza del abogado Simón Hernández, no dudó en calificar este llamado como la continuidad de una persecución judicial que se ha desatado en el ente de control contra su cliente. Para Hernández resulta sumamente sospechoso que se haya “reactivado” o “resucitado” este proceso que data del 2022, ahora que Dau ha expuesto su intención de lanzarse al Senado de la República.

En su criterio, el proceso disciplinario en comento no tiene ni pies ni cabeza en vista de que la supuesta participación en política que se le alega o se responsabiliza se fundamenta en una conversación en la que ni siquiera William Dau participa. Por lo cual, asegura, que la intención es inhabilitarlo a como dé lugar y así con otros procesos paralelos que se adelantan.

"Es absolutamente preocupante la reactivación de la persecución judicial por parte de la procuraduría general de la Nación, de la contraloría distrital de cartagena justo cuando se hace pública la intención de William Dau de aspirar al Senador de la República. Desde ese momento la PGN ha expedido en menos de un mes dos sanciones disciplinarias en su contra, ha reactivado o ha proferido pliego de cargos en procesos que no tiene nada que ver como los Petrovideos" dijo Hernández.

Al mismo tiempo, cuestionó los procesos de índole fiscal de la Contraloría de Cartagena, señalando que igual como ocurre con el Ministerio Público, se han reactivado de forma misteriosa en esta época. Además, alertó que los han venido citando a audiencias en las que no han sido notificados debidamente.