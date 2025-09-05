Procuraduría llama a juicio a mayor en retiro señalado de tener nexos con ‘Papá Pitufo’

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a Royce Javier Díaz Munive, mayor retirado de la Policía Nacional, por un incremento injustificado de su patrimonio en los años 2022 y 2023 presuntamente derivado de una eventual relación con Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’.

El ente de control señaló que el mayor pertenecería a la red criminal de ‘Papá Pitufo’ donde, a partir de la información recaudada, se evidenciarían reuniones del mayor Díaz con Marín Buitrago en un hotel en Cartagena en agosto de 2023. Además, presenta un patrimonio sin justificar superior a los $270 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, en esos encuentros aparentemente “recibía instrucciones para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció como jefe de la división”.

La investigación se basa en un estudio financiero de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que dejó en evidencia las aparentes inconsistencias en las finanzas del oficial. Para la Procuraduría, al presuntamente incrementar su patrimonio de esta manera, Díaz Munive pudo haber quebrantado el principio de moralidad.

La conducta del oficial ha sido calificada de manera provisional como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo, es decir, con intención. La investigación ahora entra a fase de juicio donde se determinará si es culpable o no de los hechos.

