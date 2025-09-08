Procuraduría abre indagación por incidente de la Armada que dejó un muerto en Nariño

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar con el fin de establecer los hechos y las responsabilidades ocurridas en el incidente protagonizado por uniformados de la Armada, que dispararon de forma equivocada en contra de la lancha en la que iba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda, asesinando a uno de sus funcionarios.

Dentro de los elementos de prueba se anexaron elementos como la entrevista concedida por la alcaldesa a W Radio en la que narró lo confuso de estos hechos. “Expuso que la Armada pasó al lado de ellos, quienes no hicieron previo aviso y dispararon. Además, aclaró que el escolta siempre notifica cuando van a salir y transitar por donde se transportaban” resaltó el ente de control.

El Ministerio Público evaluará el incumplimiento de los protocolos por parte de los miembros de la Armada Nacional “con el fin de determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como individualizar al presunto responsable de los elementos fácticos descritos”, se lee.

Con base en lo anterior, la Procuraduría dispuso la recolección y práctica de distintas pruebas. Por ejemplo, se deberá identificar a todo el personal que se encontraba en el lugar de los hechos, comandante de los militares involucrados, entre otras.

Asimismo, se escuchará en declaración a la alcaldesa Pineda así como al comandante de la unidad militar responsable del incidente que deja hasta el momento un muerto y una persona herida.