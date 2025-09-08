Embarcación de la Alcaldía de Mosquera, Nariño, recibió disparos de la Armada Nacional

Este 8 de septiembre, una acción en contra de la embarcación oficial de la Alcaldía del municipio de Mosquera, en Nariño, dejó un asesor muerto y un escolta herido.

El hecho ocurrió a 10 minutos del casco urbano, sobre el océano Pacífico, cuando la alcaldesa Karen Liseth Pineda se trasladaba hacia Tumaco en la motonave junto con seis personas más.

Al parecer, la Alcaldía de Mosquera no reportó la salida en la madrugada.

Hasta el momento, la Armada Nacional no ha entregado la versión de los hechos. Sin embargo, se conoció que existen restricciones para la circulación de embarcaciones en horas de la noche y madrugada.

Tras el suceso, la mandataria, el herido y los demás pasajeros fueron trasladados a Cali vía aérea.

