Procuraduría investigará a exdirectivos de Telemedellín

A propósito del proceso disciplinario que busca establecer posibles irregularidades en el manejo del canal público Telemedellín durante la administración de Daniel Quintero, la Procuraduría General de la Nación citó a los exgerentes Mábel López y Deninson Mendoza; así como al exsecretario de Comunicaciones, Juan José Aux.

Las investigaciones tienen que ver con la contratación de pauta; según las advertencias que datan del 2021, se habrían entregado recursos a más de 20 medios de comunicación digitales con poco tiempo de creación, bajo tráfico de visitas y algunas, registradas en el exterior.

❌3 exgerentes de Telemedellín, un exsecretario de @QuinteroCalle, un congresista del pacto histórico Alejandro Toro @AlejoToroAnt y Hollman Morris @HOLLMANMORRIS salpicados por presuntamente darle pauta a medios de comunicación ficticios para quedarse con recursos públicos del… pic.twitter.com/1IpbHyK9el — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) September 8, 2025

Según la alerta, estos aportes sumarían 2.000 millones de pesos anuales, una cifra que, según las denuncias, fue superior al monto destinado para los medios comunitarios.

Los funcionarios citados deberán explicar a la Procuraduría la manera como fueron asignados los recursos y los parámetros bajo los cuales se determinaron los medios beneficiados.

La denuncia sostiene que algunas de las empresas que aparecen en el listado, tendrían vínculos con políticos del Pacto Histórico.