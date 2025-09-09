Procuraduría pide suspender concurso de notarios ante irregularidades y falta de respuestas

La Procuraduría General de la Nación, por medio del delegado para la función preventiva, Marcio Melgosa, le pidió al Superintendente de Notariado, Roosevelt Rodríguez, evaluar la posibilidad de suspender el concurso de méritos para notarios, ante las denuncias e irregularidades detectadas en el proceso.

En el oficio de 14 páginas dirigido a Rodríguez, el procurador Melgosa hizo una amplia exposición de motivos, entre ellas una eventual vulneración al derecho de defensa en vista de que los aspirantes no podrían reponer decisiones adversas sobre listas de admitidos, calificaciones de pruebas, entre otras.

“En derecho de defensa y contradicción es una garantía mínima del derecho constitucional al debido proceso, y la violación de este en las actuaciones que llegue a adelantar el Consejo Superior de Carrera Notarial puede implicar que sus actos nazcan viciados de nulidad por atentar contra estas garantías fundamentales” dijo Melgosa.

Además, señaló errores en la convocatoria realizada por el ministro Eduardo Montealegre, presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial, para la sesión del Consejo. De acuerdo con Melgosa, tal convocatoria no se hizo con la antelación debida, no contiene orden del día, y además se abre el proceso de inscripción del concurso el mismo día en que se cita a los notarios para conocer sus observaciones.

“¿Qué sentido tiene atender inquietudes frente al concurso, cuando ya se ha dado inicio al proceso de inscripción y presentación de los documentos con los que el aspirante pretenda acreditar el cumplimiento de requisitos?”, reclamó Melgosa.

La sesión del 30 de julio de 2025 en la que se suscribió el acuerdo para el concurso también fue calificada como viciada por parte del procurador delegado, quien señaló que proviene de citaciones irregulares y con errores.

Por último y no menos grave, el delegado del ente de control puso el dedo en la llaga sobre la inexistencia de un cronograma actual para el concurso de méritos, lo cual deja sin piso el proceso debido a que se derogó el acuerdo que venía desde 2024 y el cual contenía el cronograma que se modificó.

Con base en lo expuesto, el procurador Marcio Melgosa hizo un requerimiento de información al superintendente Rodríguez, solicitando que se alleguen actas, entre otros documentos, así como la grabación de las sesiones.