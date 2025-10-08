Procuraduría pide salvar la investidura del representante David Racero

La Procuraduría, por medio de su delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo, pidió al alto tribunal mantener la investidura del representante David Racero, y abstenerse de decretar su “muerte política”.

Lo anterior, en el marco del proceso en el que se evalúa esta petición, relacionada con el escándalo que vincula a David Racero con un presunto tráfico de puestos y nombramientos en la regional del SENA en el Cesar.

De acuerdo con lo expuesto por la representante del ente de control, no están dados los presupuestos que permitan concluir más allá de toda duda que Racero incurrió en tráfico de influencias.

Esto, al señalar a la audiencia que en su criterio, de las pruebas como chats o audios, no se puede probar que David Racero haya incurrido en tráfico de influencias para amarrar puestos en esa entidad, y que el solo hecho de que personas cercanas, como su tío, fueran contratadas, no expone claramente la causal.

“Resulta pertinente hacer referencia a la distinción conceptual entre una recomendación y la causal que da lugar a la pérdida de investidura conforme a la jurisprudencia“, dijo la delegada del Ministerio Público.

Asimismo, la procuradora Carrillo aseveró que tampoco se logra probar que Racero haya usado su influencia como congresista, o constreñido al director del SENA, para lograr esos nombramientos en la regional del Cesar.

“Tampoco puede evidenciarse que los diálogos sostenidos por el demandado para obtener el beneficio se hubiesen adelantado con el servidor público que tenía a cargo la contratación o aprobación de ese negocio jurídico“, afirmó Carrillo.

Según la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, acudiendo a jurisprudencia del alto tribunal, no toda recomendación de una persona es un tráfico de influencias, en cambio, se tiene que evidenciar una negociación o transacción.