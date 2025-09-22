Esto respondió David Racero tras denuncias por presunto clientelismo en el Sena

El representante a la Cámara, David Racero, del Pacto Histórico, respondió en la tarde de este 22 de septiembre a las denuncias reveladas por el Reporte Coronell, que lo señalan de presunto clientelismo en el Sena.

Puede leer: Consejera presidencial involucrada con clientelismo de David Racero en el Sena

Racero habría realizado peticiones de cuotas en el Sena. Y en chats con el director Jorge Londoño, Racero se demostraría que habría solicitado esos puestos, por ejemplo, en el Cesar. “Tú me dirás en qué subdirección. ¿Crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?”, dice uno de los chats.

En el presunto clientelismo habría terminado involucrada también la alta consejera para las regiones, Luz María Múnera, quien supuestamente habría estado encargada de hacer un mapa clientelar de los cargos disponibles en el Sena.

A esa denuncia Munera aseguró en La W que considera normal que un Gobierno entrante “busque a su gente para poder gobernar, para las direcciones y las cosas que se puedan dar (…) tenía que ser una persona de carrera dentro del Sena y la busqué, intenté mirar si había alguien respetable que pudiera asumir el Sena, pero no la encontré, así que no puse ningún nombre ni participé en ello”.

¿Qué respondió David Racero?

Racero compartió un comunicado a través de su equipo de prensa en el que aseguró, precisamente, que “Luz María Múnera tumbó el montaje, como antes han desmentido las acusaciones por parte de mi equipo de UTL del Congreso. El afán de atacar los expone a que los desmientan inmediatamente”, aseguró.

Le puede interesar: Alta consejera para las Regiones niega vínculo con presunto clientelismo de David Racero en el Sena

Y que él mismo quien solicitó que se iniciara el proceso investigativo ante la Corte Suprema: “Sabemos qué hay detrás de todo esto, pero no le hacemos eco al juego sucio que busca presionar y confundir a la justicia y politizar un proceso investigativo que yo mismo solicité que se iniciara”.

Igualmente, agregó: “No le haremos el juego a la imposición mediática de la oposición, y menos a la mentira y a la destrucción moral (...) de los uribistas nunca espero nada, y entiendo su manía de replicar mentiras y de creérselas. De los jueces, confío siempre en su objetividad e imparcialidad”.