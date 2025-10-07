Pacto Histórico anuncia recursos jurídicos para mantener en firme su consulta interna

Ya hay varias reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente la tutela que le había permitido al Pacto Histórico hacer su consulta interna el próximo 26 de octubre e inscribir precandidatos presidenciales.

De hecho, La W conoció que, para analizar las alternativas jurídicas, el presidente Gustavo Petro citó en la tarde de este martes 7 de octubre a los tres precandidatos del Pacto Histórico: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

En todo caso, Daniel Quintero ya anunció que presentará acciones jurídicas: “Hoy mismo voy a interponer una acción de nulidad para salvar la consulta y defender el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos, que es además un derecho fundamental que quieren volar al Pacto Histórico”.

Por su parte, la senadora María José Pizarro, y quien busca ser cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, aseguró: “Vamos a encontrar las rutas jurídicas para desbloquear la participación, es decir, para retirar los condicionamientos a las personerías jurídicas y garantizar que las consultas se puedan desarrollar y que la ruta democrática que hemos decidido se materialice”.

Es de mencionar que, al declararse improcedente la tutela, los avales que entregó el Pacto Histórico a los precandidatos no serían válidos.

Y es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha autorizado la personería jurídica del Pacto ni la fusión de los partidos que lo integran: el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

