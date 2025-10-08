“Sí va a haber”: Iván Cepeda sobre consulta del Pacto Histórico

Bucaramanga

El precandidato presidencial, Iván Cepeda, desde Bucaramanga se refirió a la situación actual ante una posible caída de la consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre y fue enfático en asegurar que se realizará y de ahí saldrá el candidato único presidencial de esta colectividad.

“Sí, sí va a haber consulta, es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro, no hay ninguna orden que esté dirigida al señor registrador que diga que se debe suspender la preparación de la consulta”, dijo el precandidato presidencial, Cepeda.

Además, indicó Cepeda que hay que subsanar el problema de la inscripción de los candidatos y que le impacta los esfuerzos que hay desde algunos sectores para que no haya unidad en esta colectividad.

“Se supone que en las próximas horas habrá una reunión con el registrador y también con el Consejo Nacional Electoral para que se tomen las disposiciones y sigamos adelante. Ahora, yo quiero también ser muy claro sobre esto, hay que decirle a los funcionarios que intenten de alguna manera obstruir la consulta que pueden estar incurriendo en una en un prevaricato fácilmente”, agregó Cepeda.

Cepeda está en Bucaramanga cumpliendo agenda de su campaña pre electoral, en la tarde de este miércoles estará reunido con colectivos en la Universidad Industrial de Santander.